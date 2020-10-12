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عمر شويل - جدة قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف الرئيسي من المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية، هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وكذلك أصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي، والأرامل والمطلقات، ويتم منح المساعدة المقطوعة بعد قيام الضمان الاجتماعي بعمل دراسة حالة لكل مواطن سعودي متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، ومن خلال هذه الدراسة يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً ووضعها على قوائم الانتظار.



رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية شهر صفر 1442هـ



خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، رابط للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك تسهيلاً على المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية، حيث كان يعاني المواطنون السعوديون من مشكلة الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية، ويبذلون الجهد الكبير في الذهاب لهذه المكاتب للتقديم على المساعدات المقطوعة، ويضيعون وقت كبير في التقديم على هذه الإعانات، وأصبح التقديم الإلكتروني وسيلة جيدة في عملية الاختيار وترتيب المتقدمين حسب أسبقية التقديم، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية، ويستطيع كل مواطن التسجيل في المساعدة المقطوعة والاستعلام عن نزول المقطوعة من خلال رابط المساعدات المقطوعة شهر صفر.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442هـ

قالت وزارة العمل السعودية أن المواطن الذي يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عمره عن 35 عاماً. لا يتخطى راتب المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. أن يكون المواطن من محدودي الدخل، أو من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو المطلقات والأرامل. يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة حسب راتب المتقدم الشهري وعدد أفراد أسرته. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يمكن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية مرة أخرى، بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها أخر مرة. أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية، ومتزوج من سعودية. لا يتجاوز دخل الفرد الأعزب عن 3000 ريال سعودي، وإذا كان متزوجاً لا يزيد دخله عن 8640 ريال سعودي. لا يكون لدى المتقدم للمساعدات المقطوعة أي سجلات تجاريه. يتم منح المساعدة المقطوعة برقم الهوية مرة كل عام، للمواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديهم أي دخل أخر ثابت، وتمنح أيضاً للمطلقات، والأرامل الذين لديهم أطفال يعولونهم، والشيوخ. يستطيع أي مواطن أن يحصل على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان من مستفيدي وكالة الضمان الاجتماعي السعودي، ولديه دخل آخر ثابت، بحيث لا يتجاوز هذا الدخل الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة. يتم حساب قيمة المساعدات المقطوعة، التي يستطيع أن يحصل عليها أي مواطن سعودي مستفيد من البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي، من خلال تحديد الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد، وعدد أفراد أسرته.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي

السيدات المطلقات وليس هناك من يعولهم، وليس لديهم أي دخل شهري ثابت.

السيدة الأرملة وتعول أسرة، وليس لديها أي مصدر رزق أو دخل شهري.

الأيتام الذين ليس لهم معيل.

الأسرة التي ليس لديها دخل ثابت.

الأسرة المتغيب عنها رب الأسرة، ولا تعرف مكان تواجده.

الأسرة التي قام العائل بهجرها، ولا تعرف أي معلومة عن مكان وجودة.

المواطنين السعوديين الذين لديهم عجز مؤقت أو عجز دائم.

حالات معاش الضمان الاجتماعي التي تستحق المقطوعة

تصرف مرة واحدة خلال العام للمواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديهم دخل أخر ثابت. تصرف كل عامين إذا كان لدى المتقدم مصدر دخل أخر غير معاش الضمان الاجتماعي، ويستثنى من ذلك الأرملة وأولادها، والايتام أصحاب الظروف الخاصة، والمتقاعدين الذين يتقاضون 500 ريال أو أقل. يستطيع التقديم على المساعدة المقطوعة برقم الهوية، في أي مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي، في حالة عدم التواجد في نطاق المكتب التابع له المواطن.

المساعدة المقطوعة برقم الهوية شهر صفر 1442هـ

يهتم الضمان الاجتماعي السعودي بالأسر السعودية محدودة، ويقوم بتقديم كل ما لدية من امكانيات لرفع مستوى معيشة هذه الأسر، ومن أهم البرامج التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشائها، هو برنامج المساعدة المقطوعة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن السعودي، وخاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، وهناك مؤشرات تدل على قرب إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة، والتي سوف يتم صرفها حسب أسبقية التقديم.