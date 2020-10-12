نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الأخيرة حساب المواطن برقم الهوية وكيفية الحصول عليه بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بالتفاعل مع شكوى مقدمة من مواطنه سعودية بسبب انقطاع الدعم الخاص بها لمدة ثلاثة أشهر، وأكد البرنامج إلى إمكانية إضافة الأبناء كتابعين، ويمكن تقديم كافة الأوراق والمستندات وقامت هذه المواطنة السعودية بقول إنها أمراة تم انقطاع عنها حساب المواطن منذ ثلاثة أشهر، ولديها أرض مسجلة باسم زوجها المتوفي وبالتالي تم عدم الموافقة الاستفادة من هذا الدعم.

حساب المواطن

بينما أوضح حساب المواطن أن الأم يمكنها أن تقوم بإضافة أبنائها كاتبعين لها بجانب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المحددة مثل بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد أو صك حصر الورثة

تفاصيل الدفعة الأخيرة من حساب المواطن

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قبل ذلك بإيداع 1.8مليار ريال سعودي الخاص بشهر أغسطس لجميع المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم حيث وصل عدد المستفيدين من دعم هذا البرنامج والمستوفين كافة الشروط الخاصة بالدفعة الثالثة والثلاثون أكثر من 10 مليون مستفيد وتابع، أما بالنسبة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن التفاعل السابقة يصل الى 16 مليون ريال سعودي.

متوسط دعم الأسرة الواحدة بالبرنامج

قد أوضح المتحدث الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال موقع تويتر عبر من الإنترنت سلمان القحطاني أن حوالي 78% من المستفيدين تمكنوا من الحصول على الدعم الخاص بهذه الدفعة، بينما وصل متوسط دعم الواحدة 977 ريال سعودي، أما عن أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين من نسبته 95% حيث وصل عدد التابعين أكثر من 8 مليون مستفيد والمستقلين بجانب استفتاء جميع الشروط 121 ألف مستفيد.