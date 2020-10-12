أسعار السيارات اليوم بالسعودية تخفيضات على هذه السيارات اشتري الآن

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عمر شويل - جدة أسعار السيارات اليوم بالسعودية، تقدم شركة الصالح للسيارات بالمملكة السعودية أفضل عرض على موديلات سيارات الرينو 2020 سيمبول Pe، مواصفات تلك السيارة مميزة ورائعة للغاية، وسعر السيارة مميز أيضا، محرك رينو سيمبل Pe بقوة 102 حصان، وسعته التخزينية 50 لتر، أوتوماتيك، ويتواجد في السيارة مقاعد مريحة جداً مخملية، استهلاك الوقود جيد بمعدل 13.9 كلم/ لتر، أما بالنسبة للضمان خمس سنوات، ويبلغ سعرها 28.000 ريال.

أسعار السيارات اليوم بالسعودية

أسعار السيارات اليوم بالسعودية سيارات GA4GE الضمان الخاص بها 5 سنوات، أما بالنسبة للقسط الشهري يبدأ من 990 ريال، حيث يوجد ضمان يشمل السيارة مفتوح الكيلومترات، وبالنسبة للعروض والتخقضيات على جميع أنواع السيارات المتواجدة في تلك الشركة، ولم يتم سداد أول قسط خاص بالسيارة إلا بعد 90 يوم من الشراء.

أسعار السيارات اليوم بالسعودية تويوتا 2020

أسعار سيارات تويوتا 2020

سعر سيارات تويوتا 2020 بقسط يبدأ 499 ريال، موديلات الكورولا، وأفالون، ويارس، وقسط يبدأ ب 599 ريال، لاند كروز وبريفيا، و إينوفا، والهايلكس.

أسعار سيارات كيا بالسعودية 2020

سعر سيارات كيا تيلورايد 2020 بالسعودية تختلف حسب النسخة، حيث يتواجد منها في الأسواق نسختان الأولى تيلورايد V6lx fwd 2020 بسعر 130.025 ريال.

أما بالنسبة النسخة الثانية V6 gx awd 2020 ب 143.885 ريال، سعر كيا سبورتاج 2020 يترواح سعرها مابين 75.100 ريال، إلى 81.410 ريال، أسعار كيا سول تتراوح مابين 72.030 ريال إلى 75.180 ريال.