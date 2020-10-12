نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال فقط سامبا يوفر للمتقاعدين تمويل شخصي يبدأ من 5 الآف ريال حتي 500 ألف ريال بتسهيلات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا من أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية, حيث يقدم العديد من الخدمات للعملاء, وبعد انتشار فيروس كورونا في جميع العالم, اتخذت المملكة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس, حيث يقدم بنك سامبا السعودي خدمات إلكترونية تسهل العلميات المصرفية علي العملاء, ويقدم بنك سامبا تمويل شخصي للسعوديين وغير السعوديين بشروط مميزة, بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين حيث يسعى سامبا إلى تقديم حياة كريمة لهم تتماشي مع غلاء الأسعار الموجود حالياً, ويتم صرف تمويل المتقاعدين من بنك سامبا باتفاق شرعي إسلامي، وسنوضح لكم عبر موقعنا كيفية التسجيل علي طلب التقديم للتمويل الشخصي للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك سامبا

• يوفر بنك سامبا التمويل الشخصي للمتقاعدين بحيث يتم صرفه وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه يصل التمويل الشخصي للمتقاعدين إلى مبلغ 500,000 ريال سعودي، وكما انه تصل فترة سداد المبلغ الممول لأي عميل داخل المملكة إلى 5 سنوات من بداية الحصول عليه من بنك سامبا وتوفير أنظمة سداد مميزة خلال هذه الفترة، وفر بنك سامبا السيولة النقدية التي تناسب كل فرد وفق الاحتياجات الخاصة به.

• يسهل بنك سامبا الحصول علي تمويل إضافي أو تكميلي للتمويل الأول الذي تم الحصول عليه بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، كما انه يتسم التمويل الشخصي من بنك سامبا بالموافقة الفورية بعد التقديم علي طلب المبلغ المرغوب به خلال وقت قصير جداً وتحويل المبلغ علي الحساب الشخصي للعميل المتقاعد خلال وقت قياسي من تقديم الطلب إلى بنك سامبا.

• ويمنح بنك سامبا لجميع المتقاعدين أنه في حالة الوفاة (لا قدر الله) أو التعرض لمشاكل الإعاقة تسقط المديونية الخاصة بالتمويل الذي تم الحصول عليه من علي الآسرة ولا يتم سداد الأقساط المتبقية علي المتقاعد وأسرته

شروط التقديم علي التمويل الشخصي للمتقاعدين

قروض المتقاعدين من بنك سامبا هي أحد القروض الأكثر إقبالا بين الكثير من التمويلات الشخصية نظراً للتسهيلات التي يتم تقديمها للحصول علي المبلغ المالي الذي يناسب كل شخص، ويتم صرف قرض شخصي للمتقاعدين من خلال بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر حتي يتم الصرف سريعاً:

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقاعد الذي يتقدم عن عمر 40 عام.

كما يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمتقاعد عن 2000 ريال سعودي فقط شهرياً للحصول علي التمويل الذي يرغب به كل متقاعد.

لابد من الاشتراك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد حتي يتم صرف التمويل من سامبا.

المستندات والأوراق المطلوبة في طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين من سامبا



تعبئة نموذج طلب تمويل شخصي مع توضيح المبلغ التمويلي.

صورة من الهوية الشخصية تكون سارية الصلاحية.

مستند يفيد بموافقة تحويل الراتب الشهري من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة أو المؤسسة العامة للتقاعد.

مستند يفيد بتحويل الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة أو المؤسسة العامة للتقاعد أيضاً.

موقع التقديم للتمويل الشخصي لكل متقاعد بالمملكة العربية السعودية

يقوم كل متقاعد أولاً بتحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه من بنك سامبا وفقاً لما يتقاضه من راتب تقاعدي شهري، ثم يتوجه كل متقاعد بالدخول الإلكتروني من أجل تقديم طلب تمويل من خلال الموقع التالي: تسجيل.

وبعد دخول العميل علي الموقع السابق يتوجه العميل إلى تسجيل معلومات نموذج التمويل المطلوب، حيث يبدأ التسجيل بتحديد مبلغ التمويل المطلوب، ثم تسجيل أسم العميل، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ثم تسجيل رقم هاتف الجوال وهاتف المنزل، بالإضافة إلى تسجيل رقم البريد الإلكتروني، مع توضيح جهة العمل التي يعمل بها العميل، ثن تسجيل الطلب.