نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سلفة احصل على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة| تمويل شخصي بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة سلفة للحصول على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة، أحد أهم التمويلات التي تتزايد عليها إقبال الكثيرون، حيث يتم تحديد قيمة التمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب علي حسب عدة معايير وضوابط من أهمها الدخل الشهري للمتقدم، يعتبر التمويل المالي المقدم من منصة سلفة هو حل وسيط لخروجك من الأزمات المالية، واحداث تغير في نظام المالي، حيث يمكنك بخطوات بسيطة وسهلة للغاية الحصول على التمويل الشخصي الذي ترغب فيه من خلال منصة سلفة من اي مكان أو زمان سواء كنت تعيش في مدينة أو قرية أو كنت في المنزل أو في العمل، دون الحاجة إلي زيارة أحد مقرات سلفة، حيث يعد التقديم للحصول على التمويل الشخصي إلكترونياً.

رابط منصة سلفة احصل على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة

يلجأ الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية اللجوء إلي طلب التمويل المالي لسد حوائجهم المالية مثل (سد الديون، شراء الاحتياجات الخاصة بالحياة المعيشية، اصلاح سيارة المخصصة للذهاب إلي العمل أو ما شابه ذلك من الأمور الطارئة التي قد تحدث يومياً في حياة كل مواطن)، لذا يتزايد الإقبال على التمويل الشخصي من منصة سلفة لتعدد المزايا التي تقدمها منصة سلفة، والتي تأتي في مقدمتها السرعة العالية في الحصول على التمويل الشخصي والتي لا يأخذ أكثر من 15 دقيقة بالإضافة إلي العديد من المزايا الأخري.

مميزات الحصول علي تمويل سلفة

توافق التمويل مع تعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

هامش ربح تتنافسي.

التيسير في عملية تسديد الأقساط من خلال جدولة بسيطة ومريحة.

إيداع قيمة التمويل الشخصي في اقل من 15 دقيقة.

شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

يجب أن المواطن أو المواطنة المتقدم للحصول على التمويل أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بأي وظيفة بشرط أن لا يقل مدة عمله فيها عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال سعودى.

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على التمويل الشخصي

ينبغي علي المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي السريع عبر منصة سلفة تقديم صورة من المستندات الخاصة بالوظيفة الحالية، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلي ملئ النموذج الخاص بتمويل المرابحة.

طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة عبر موقعها الإلكتروني sulfah عن آلية التسجيل للحصول علي التمويل الذي يمكنك الإستفادة منه في اقل من ربع ساعة تقريباً، وذلك بعد تحديد القيمة المالية التي تريدها وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والتي جاءت كالتالي: