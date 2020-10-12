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عمر شويل - جدة وسط ترقب الجميع الزعاق يوضح موعد دخول فصل الشتاء، ينتظر الآلاف من محبي فصل الشتاء قدوم هذا الفصل الذي تأخر عن موعده المنتظر في كل عام، حيث أكد الدكتور خالد الزعاق أن الموسم الصفري قد انتصف بالفعل، ونحن على وشك استقبال الوسم غدا الإثنين ، وسيستمر معنا لمدة 14 يوم، وأن فصل الشتاء قد يتأخر عن موعده قليلاً ولكنه يحل فجأة، ويذكر أن موسم الصفري من المواسم التي تشتد فيها الحساسية الموسمية، لذا قدم بعض النصائح للتعامل مع هذا الموسم.

نصائح للتعامل مع موسم الصفري

وفقاً لما قاله الدكتور خالد الزعاق المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية سيحل علينا الموسم الصفري الذي يكثر فيه الإصابة بالحساسية الموسمية نظرا للتقلبات الجوية التي يشهدها هذا الفصل، لذا وجه بعض النصائح للتعامل مع هذا الموسم خاصة لمرضى حساسية الصدر، وهي:

تجنب شرب المشروبات الباردة بكافة أنواعها.

ضبط درجة حرارة التكييف خاصة مع دخول الليل.

تجنب ممارسة السباحة في المسابح المكشوف.

الإكثار من تناول المضادات الطبيعية كالليمون والزنجبيل.

معلومات عن الموسم الصفري

مع اقتراب موعد الموسم الصفري لا بد من معرفة بعض المعلومات عن هذا الموسم، حيث يتساوى فيه الليل مع النهار، كما يمتاز الطقس في هذا الموسم بأنه معتدل وتنكسر الحرارة فيه أثناء النهار مع الشعور بنعومة في الطقس ليلاً، وفي بداية هذا الموسم تزداد رحلات صيد الطيور المهاجرة نحو الجزيرة العربية، أما في نهاية الموسم تكثر فيه رحلات الاستكشاف في قاع البحار للبحث عن اللؤلؤ، ويرجع تسمية هذا الموسم بهذا الاسم نسبة إلى الوسم أو العلامة.