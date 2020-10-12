نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية توضح قيمة تأخير تجديد هوية مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية توضح قيمة تأخير تجديد هوية مقيم، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية بتوضيح فرض غرامة مالية عند عدم تجديد الهوية في موعدها بعد ثلاث أيام من انتهائها، وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عدم موقع تويتر وأكدت أنه سوف يتم فرض عقوبات عند عدم تجديد هوية مقيم بعد مرور ثلاثة أيام لا أكثر من ذلك.

بينما أوضحت الجوازات السعودية أن عند عدم تجديد هوية مقيم في موعدها في موعدها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي، وذلك للمرة الأولى أما في حالة المرة الثانية سوف يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة يتعرض هذا المقيم للأبعاد وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن يجب التأكد من سريان هوية مقيم من خلال تسجيل الدخول الى منصة أبشر أو منصة مقيم من خلال الإنترنت.

هذا وقد أوضحت المديرية العامة قبل ذلك عن كافة الشعوب التي تتعلق ب تصريح السفر لجميع الحالات الاستثنائية من خلال منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي تتضمن المدنيين والعسكريين وموظفين الحكومة وكذلك المكلفين بمهمات رسمية خارج البلاد.

وتشمل أيضا هذه الشروط عدم القدرة على تأدية المهمة الرسمية عن بعد أو الارتباط بموعد يمكن لا يمكن تأجيل أو تكون المشاركة في أضيق النطاق، وأكدت على أهمية توافر كافة المستندات المحددة وخطاب من المسؤول الأول في الجهة ثم يتم تحديد أسماء المكلفين والمهمة، ومدتها واستفتاء كافة الشروط حيث يمكنك الدخول على أبشر أفراد وارسال الطلب المرور السعودي يوضح الاعتراض على المخالفات المرورية بمنصة ابشر.