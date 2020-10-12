نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل قروض ميسرة بدون فوائد وكفيل من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل قروض ميسرة من بنك التنمية الاجتماعية ومن الموضوعات الهامة في السعودية حيث يوفر آهل العديد من القروض التمويلية منها تمويل الأسرة وكنف والترميم لخدمة المواطنين السعوديين ولرفع مستوى المعيشة لهم ويمتلك قروض آهل عدد كبير من العملاء يحصلون على ذلك التمويل بدون أي فوائد أو رسوم مالية من البنك مما يجعلهم يحصلون عليها كقرض حسن ويوفر أيضاً منتج آهل ميزة عدم الحاجة إلى موافقة الكفيل على القرض للقطاع الحكومي ويمنح كافة العملاء فترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بجدولة ميسرة ومرنة وعند الموافقة على القرض يكون الحد الأقصى لكل مستفيد ستين ألف ريال سعودي ويمكن الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية والمعروف سابقاً باسم بنك التسليف والادخار السعودي داخل أراضي السعودية منتج آهل قروض ميسرة لها عدد كبير من المزايا من بنك التنمية الاجتماعية يوفر أقساط شهرية ميسرة وطويلة الأجل لمدة 5 سنين

متاح القرض للمواطنين السعوديين فقط

مطابق منتج آهل لأحكام الشريعة الإسلامية فهو قرض حسن لجميع المستفيدين

يتم قبول التمويل بحد أقصي 60 ألف ريال سعودي

يعطي منتج آهل قرض للأسرة وقرض كنف وقرض الترميم

يمنح القروض بدون فوائد أو أرباح ماليه عليه

يمنح القروض بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومية بالسعودية شروط الحصول على منتج آهل قروض ميسرة من بنك التنمية الاجتماعية لابد على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية فقط

يبدأ سن المستفيدين من 18 سنة على الأقل ويجب أن لا يزيد عن 55 سنة

الحد الأقصى لسن المتقاعدين 70 سنة

لابد أن يكون العميل يحصل على راتب شهري 2000 ريال سعودي

يلزم أن لا يكون للمستفيدين مصادر تمويل أخرى

سداد الاقساط في المواعيد المحددة

توفير موافقة الكفيل للموافقة على القرض ماعدا العاملين في القطاعات الحكومية لا يشترط عليهم توفير كفيل غارم

جميع الضمانات المطلوبة لابد من توفيرها

لابد أن يكون للعملاء أي قروض أخرى رابط وطريقة التقديم على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية يرغب العديد من السعوديين الحصول على قروض منتج آهل لذلك يشترط عليهم الدخول على الموقع الرسمي لمنتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية

قم بأختيار التمويل المناسب لك وتعرف على كافة المزايا التمويلية والشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل

قم بتعبئة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للحصول على القرض

بعد التسجيل قم بحفظ وأرسال الطلب

عند الرد بالموافقة يتم الذهاب إلي أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية واستكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض

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