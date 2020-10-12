شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الاثنين

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل إصابة 348 جديدة بفيروس “كورونا”، و 25 حالة وفاة ، 509 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 339615 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 325839 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5068 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الاثنين .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :