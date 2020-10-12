نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج إسكان 1442 خطوات حاسبة الدعم السكني البوابة الإلكترونية سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج إسكان 1442 وزارة الإسكان يقدم الكثير من الحلول السكنية عبر منصة سكني السعودية للمواطنين، والتي يتم معرفتها من الدخول على الموقع الالكتروني وإنشاء حساب، كما وضع حاسبة الدعم السكني 1442 للقيمة باحتساب قيمة الدعم النهائي المستحق المقدم من وزارة الإسكان للحلول السكنية، سواء ما يخص وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وكذلك القرض العقاري المقدم بالتعاون بين صندوق التنمية العقاري ومؤسسات تمويلية، ونوضح لكم بموقع ثقفني بيان بتفاصيل المنتجات وكيفية احتساب الدعم السكني.

برنامج إسكان 1442

من متابعة موقع ثقفني للمنتجات والحلول السكنية المقدمة من وزارة الإسكان السعودية نجد تحديثات إلكترونية جديدة في برنامج إسكان والذي يسمى كذلك سكني، من ذلك ما تم تقديمه عبر تطبيق سكني للحصول على رخص البناء إلكترونياً، والحصول على تصاميم هندسية من منصة سكني الإلكتروني، وبذلك قدمت وزارة الإسكان في دقائق على المواطنين الحصول على رخص البناء بسهولة لاستكمال إجراءات البناء دون عناء الذهاب للجهات الرسمية.

منصة سكني السعودية

يقدم برنامج إسكان 1442 المقدم بالتعاون بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية منذ عام 2017 الكثير من الحلول السكنية، فقد بلغ تخصيص نحو 280 ألف منتج سكني عام 2017، وعام 2018 بلغ عدد المنتجات السكنية نحو 300 ألف منتج بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية من بينهم 100 ألف تمويل سكني مدعوم، ويتم الآن معرفة المنتجات السكنية المتاحة والتقديم عليها من الدخول على حسابك في سكني وزارة الإسكان برقم الهوية.

البوابة الالكترونية لبرنامج إسكان

يتم الدخول على بوابة إسكان وزارة الإسكان السعودية، للوصول إلى البرامج التابعة للوزارة، وكذلك كيفية التواصل، وبيان بأقسام البوابة التي تمكن المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ويتم الدخول من خلال التسجيل في سكني، للحصول على الخدمات المتاحة، مع استحداث وتطوير برامج التحفيزي للقطاع العام والخاص للتعاون في التخطيط والتنظيم لمشاريع السكن المناسب لجميع فئات المجتمع.

الخدمات الإلكترونية

تشتمل بوابة إسكان سكني على خدمات إلكترونية عديدة، ومنتجات كثير منها بوابة سكني للأراضي المجانية، كما وضعت أيقونة مخصصة بموقع وزارة الإسكان السابق للخدمات، وهذه صورة شاملة للخدمات الإلكترونية المتاحة بالوزارة:

خدمات سكني وزارة الإسكان

تقدم بوابة سكني التابعة لموقع وزارة الإسكان الخدمات الأتية:

عرض مشاريع المنتجات السكنية

طلب دعم سكني

حجز أرض سكنية

عرض الوحدات السكنية للبيع

تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق

حجز وحدات سكنية تحت الإنشاء

حجز فلل جاهزة

حاسبة الدعم السكني

كذلك في بوابة سكني حاسبة الدعم ولا تختلف عن حاسبة الدعم السكني في صندوق التنمية العقارية، ومنها يمكنك تحديد مقدار الدعم الذي تحصل عليه لجميع المنتجات السكنية، واحتساب قيمة القرض النهائي.