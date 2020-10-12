رقم الضمان الإجتماعي الموحد 1442| تحديث بيانات الضمان الإجتماعي برقم الهوية

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عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين السعوديين عن رقم الضمان الإجتماعي الموحد، وفي بداية مقالنا نود أن نوضح مدى الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة السعودية في تسهيل وتوفير الخدمات إلى المواطن السعودي بشكل بسيط وغير معقد، فقد اعتمدت كل الوزارات خاصة الخدمية في الحكومة السعودية على الجانب التقني من أجل التسهيل وتوفير الوقت والجهد على المواطن، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على أن يكون لها دور في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر السعودية هذه الفترة خاصة متوسطة ومحدودة الدخل، فقد ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية مما اثرت بالسلب على نوعية حياة المواطن، ومن هنا أطلقت الوزارة العديد من برامج الدعم خاصة برنامج المساعدة المقطوعة الذي يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية في تحمل بعض الأعباء المادية عنها وتوفير حياة كريمة لها، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم الضمان الإجتماعي الموحد 1442 للتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في أي وقت وتحديث بيانات الضمان الإجتماعي، فتابعونا.

رقم الضمان الإجتماعي الموحد

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من قنوات التواصل معها لإستقبال كافة الاسئلة والإستفسارات من المواطنين حيث يُمكنك التواصل معها عبر قنوات الإتصال التالية:

من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

على الإنترنت. أو اللتواصل مع الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر.

أو من خلال الإتصال برقم الضمان الإجتماعي الموحد 19911.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

انطلقت المساعدات المقطوعة من أجل تخفيف العبء المادي عن كاهل المواطن السعودي محدود الدخل الذي قد تاثر بالسلب عقب اتخاذ الحكومة السعودية لبعض الإجراءات الإقتصادية الصعبة في الفترة الأخيرة، ولكي يستفيد المواطن السعودي من المساعدات المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عليه أن تنطبق فيه الشروط التالية: