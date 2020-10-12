نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة ورقم اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة من الأمور التي يبحث عنها مجموعة كبيرة من مواطني المملكة العربية السعودية بشكل يومي على شبكة الإنترنت لمعرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات من خلال الجوال أو الحاسوب خاصة بعدما استطاعت الحكومة السعودية أن توفر مجموعة مميزة من الخدمات لجميع المواطنين بشكل إلكتروني ومن هذه الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة

هناك العديد من الطرق المميزة لمعرفة المخالفات على سبيل المثال يمكنك معرفة المخالفات من خلال رقم الهوية ورقم لوحة السيارة وأيضا رقم الإقامة وهو ما يحتاج ألية الكثير خاصة الوافدين في المملكة العربية السعودية فهي طريقة بسيطة جداً يمكنك القيام بها من خلال المنصة الرائعة التي حققت نجاح كبير للغاية في سنوات قليلة والتابعة لوزارة الداخلية السعودي وهي منصة أبشر الإلكترونية والتي أصبحت تضم المئات من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والوافدين في السعودية.

استطاعت منصة ابشر الإلكترونية أن توفر الوقت والجهد الكبير على المواطنين والوافدين بها خاصة المصالح الحكومية والتي كانت تستغرق الكثير من الوقت وتتطلب من الشخص الذهاب إلى المؤسسات الحكومية بشكل مستمر لكي يستطيع القيام بالإجراءات الخاصة بالعديد من الأمور أو الاستعلام عن أمور مختلفة، ولكن بعد إصدار منصة أبشر أصبح هناك ما يزيد عن 11 مليون شخص مقيم ومواطن سعودي يستخدم هذه المنصة بشكل مستمر للاستعلام عن الخدمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل صحيح من خلال شبكة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة

توفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بكل سهولة ويمكن لجميع مستخدمي منصة ابشر ولديهم بالفعل حساب شخصي خاص بهم ومفعل الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة ويمكن للجميع أتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات بشكل صحيح:

أنتقل إلي منصة أبشر الإلكترونية من خلال متصفح الويب الخاص بهاتفك الجوال أو الحاسوب.

من خلال متصفح الويب الخاص بهاتفك الجوال أو الحاسوب. في الواجهة الرئيسية من الموقع ستجد العديد من الخدمات ومنها خدمة ” الاستعلام عن المخالفات المرورية “.

قبل الانتقال إلى هذه الخدمة قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حسابك الشخصي على الموقع.

بعد ذلك انتقل إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سيقوم الموقع بنقلك إلي صفحة كتابة بيانات الاستعلام.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وهي رقم الهوية الوطنية ونوع التقويم وتاريخ الميلاد والرمز المرئي.

بعد كتابة البيانات والتأكد من إدخالها بشكل صحيح أضغط على خيار عرض وسيقوم الموقع بعرض جميع المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

توفر منصة أبشر إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعديد من الطرق المتنوعة أبرزها من خلال رقم الهوية ورقم الحدود ورقم الوثيقة وجواز السفر والعديد من الطرق المتاحة الأخرى وذلك حتى يستطيع الجميع الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يقوم بها بكل سهولة وبالطريقة التي تناسبه وفي الخطوات التالية نشرح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وهي: