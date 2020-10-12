نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في البنك العربي اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التسجيل في البنك العربي اون لاين من أكثر الأمور التي يهتم العديد من المواطنين المقيمين في الدول بالبحث عنها وذلك من أجل الحصول على خدمة عربي أونلاين التي يقدمها البنك العربي لعملاءه، حيث تساعد هذه الخدمة في الوصول للخدمات المطلوبة من العملاء كما يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية المميزة التي تساعد على ادخار الأموال واستثمارها بطريقة آمنة مثل بنك الراجحي و بنك البلاد.

البنك العربي

تأسس البنك العربي عام 1930 ميلادياً ويقع المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الأردنية عمّان، ويمتلك البنك العربي إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية و العالمية حيث يضم البنك أكثر من 600 فرع في جميع أنحاء العالم، كما يسعى البنك دائماً في تقديم كل ماهو جديد مثل خدمة البنك العربي اون لاين وذلك من أجل خدمة العملاء والشركات المحلية والعالمية حيث يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والتسهيلات و خدمات الأفراد المصرفية، وخدمات الشركات المالية، وخدمات أعمال الخزينة، ويوجد للبنك أيضاً فروع في أبرز المدن المالية العالمية الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وشنغهاى وفرانكفورت وسيدني والبحرين.

ويتفرع من البنك العديد من المؤسسات المالية وهي:

البنك العربي المحدود(سويسرا).

بنك أوروبا العربي.

البنك العربي الإسلامي الدولي.

البنك العربي المحدود -أستراليا.

البنك العربي السوداني المحدود.

البنك العربي- سوريا

البنك العربي- تونس

بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية مثل:

شركة العربي جروب للاستثمار-فلسطين.

شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ م م.

شركة النسر العربي للتأمين ش ع م.

الشركة العربية الوطنية للتأجير ذ م م.

مميزات خدمة البنك العربي أون لاين

تعد خدمة عربي أون لاين التي أطلقها البنك العربي من الخدمات المصرفية المتميزة التي يمكن من خلالها العميل أن يقوم بإدارة حسابه الخاص بكل سهولة، وإجراء جميع المعاملات المصرفية المختلفة، وهذه الخدمة متوفرة في عدد من الدول العربية مثل الأردن -مصر-فلسطين-قطر-البحرين-لبنان الأمارات.

ومن أهم المميزات التي يحصل عليها العميل من خدمة عربي أون لاين:

الاطلاع على الأرصدة وتفاصيل الحساب وتفاصيل بطاقاتك الائتمانية بخيارات عرض مختلفة.

الحصول على كشف حساب تفصيلي فوري.

حصول العميل علي دفتر شيكات مجاني.

الاطلاع على آخر أسعار صرف العملات الأجنبية.

يمكن للعميل إجراء تحويل مالي لحسابات أخرى لدى البنك العربي.

إجراء التحويلات المالية لبنوك محلية ودولية.

يمكن للعميل تسديد أي مستحقات قائمة على بطاقتك الائتمانية أو بطاقات أخرى صادرة عن البنك العربي.

يمكن للعملاء إجراء خدمة دفع الفواتير من الحساب أو من خلال البطاقة الائتمانية.

ويمكن أيضاً دفع الفواتير من خلال خدمة فواتيركم.

تفعيل استخدام البطاقة الائتمانية على شبكة الإنترنت.

طريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين

يمكن للعملاء المقيمين في البلدان المتاح لها الاشتراك التسجيل في خدمة البنك العربي أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي شبكة الأنترنت، حيث تتم خطوات التسجيل في هذه الخدمة بطرق سهلة وبسيطة حيث يمكن لأي عميل الاشتراك في هذه الخدمة سواء كانت لدية بطاقة إلكترونية أم لا.

وللاشتراك في الخدمة يتم اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي صفحة العربي أون لاين.

ثم قم بالضغط علي أيقونة “دخول” المدونة أعلى يسار الصفحة.

قم باختيار “عربي أون لاين”.

قم باختيار “تسجيل دخول”.

ثم قم بالضغط علي أيقونة “الاشتراك الفوري” من بين الخيارات الموجودة في الصفحة.

في النهاية سيتم الانتقال إلي صفحة الاشتراكات ومن هنا يقوم العميل باختيار ما إن كان غير مشترك بالخدمة ولديه بطاقة صرافة إلكترونية من البنك العربي، أم أنه غير مشترك في الخدمة ويرغب في التقدم بطلب اشتراك.

وفي حالة إذا كان العميل المتقدم لا يمتلك بطاقة صرف ألية إلكترونية، فيجب علي العميل الضغط علي أيقونة “اضغط هنا” الواقعة أسفل جملة “غير مشترك بالخدمة وترغب بتعبئة طلب الاشتراك؟” حيث يفتح الموقع نافذة جديدة يمكن من خلالها للمستخدم تعبئة نموذج طلب الاشتراك في الخدمة، ويلزم إتباع التعليمات والإرشادات الموجودة في صفحة التسجيل.

وفي حالة امتلاك العميل بطاقة صرف ألية إلكترونية، يقوم العميل باختيار “غير مشترك بالخدمة ولديك بطاقة صرافة إلكترونية من البنك العربي”، ثم يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة الصرافة إلكترونية الخاصة به، و إدخال الرقم السري للبطاقة، ثم استكمال جميع البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الحساب.

وفي نهاية المقالة نكون قد تعرفنا علي العديد من المعلومات المتعلقة بطريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين وأهم المميزات التي يقدمها البنك للعملاء المشتركين في خدمة البنك العربي أون لاين وبعض المعلومات عن البنك وأماكن فروع البنك في بلدان الشرق الأوسط والعالم.