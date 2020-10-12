“التقاعد” تتيح للراغبين العدول عن ضم خدماتهم الحكومية السابقة من خلال الخدمات الإلكترونية

بلادي – الرياض :أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن للراغبين في العدول عن ضم خدماتهم الحكومية تقديم معاملاتهم من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وقالت في توضيح اليوم (الاثنين) إنه يجوز للموظف العدول عن ضم الخدمة الحكومية السابقة بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء علاقته بعمله الحالي.