“المرور” يحذر من زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل

بلادي – الرياض :حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، من المخاطر الناجمة عن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به.

وذكرت الإدارة أن زيادة الحمولة عن الحد المسموح به تتسبب في حجب رؤية مستخدمي الطريق، وصعوبة السيطرة على المركبة، كما تؤثر على سلامة المركبة.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن زيادة الحمولة تمتد أيضا للطريق، حيث تتسبب في تكسره وتلفه، داعية لتجنب مثل هذا الأمر حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.