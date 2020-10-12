جدة: افتتاح جسر صاري مع طريق الملك فهد في الاتجاهين

بلادي – الرياض :افتتحت أمانة محافظة جدة اليوم (الإثنين)، الحركة المرورية على جسر طريق “صاري” مع طريق الملك فهد “الستين”، في جزئه الشمالي، والذي سيسهم في فك الاختناقات في المحاور والتقاطعات الرئيسية بالمحافظة.

وأصبح الطريق سالكاً أمام المركبات في اتجاهي الشرق والغرب، فيما يجري استكمال أعمال المشروع في طرق الخدمة، والأعمال المتبقية أسفل الجسر.

وأوضحت الأمانة أن تكلفة تنفيذ الجسر تصل إلى أكثر من92.7 مليون ريال، وهو بطول 800 متر، ويضم مسارين في كل اتجاه، بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

وأبانت أن الجسر سيسهل الحركة المرورية، ويخفف الضغط على وسط المدينة، كما سيخفف العبء على محور طريق المدينة المنورة، وطريق الملك فهد، ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق المحيطة بالموقع.