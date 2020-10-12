أمين الناصر يفوز بشخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة العالمية لعام 2020

بلادي – الرياض :اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم، رئيس شركة “أرامكو” المهندس أمين الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وسيتسلم الناصر الجائزة عقب ترشيحه من قبل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة، حيث سيلقي غداً (الثلاثاء) كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيُعقد عن بعد.

وسيتناول الناصر خلال الكلمة الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

كما سيشارك الناصر في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يستعرض خلالها استراتيجيات “أرامكو” المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة “كورونا”.