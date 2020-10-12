“الشورى” يطالب هيئة المواصفات باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وفق المتعارف عليه دوليا

بلادي – الرياض :طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الإثنين)، هيئة المواصفات والمقاييس باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً.
وشدد على ضرورة إلزام وكلاء السيارات بوضع التصنيف على السيارات الجديدة المبيعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة .
ودعا الهيئة إلى ضرورة إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
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