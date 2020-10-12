“الشورى” يطالب هيئة المواصفات باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وفق المتعارف عليه دوليا

بلادي – الرياض :طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الإثنين)، هيئة المواصفات ‏والمقاييس باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات ‏المماثلة المتعارف عليها دولياً.‏

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وشدد على ضرورة إلزام وكلاء السيارات بوضع التصنيف على السيارات الجديدة ‏المبيعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق ‏مع وزارة التجارة‎ .‎

ودعا الهيئة إلى ضرورة إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية ‏للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة ‏التدقيق وبعدها‎.‎