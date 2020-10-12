نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع في 15 دقيقة فقط لجميع السعوديين بشروط ميسرة ومريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين السعودين والمقيمين في المملكة علي تمويل شخصي سريع وذلك بسبب الضائقة المالية التي يتعرض لها معظم السعودين بسبب فيرس كرونا التي تعرضت له المملكة مما أدي الي قفل المصالح الحكومية والخاصة مما تسبب في خسائر مالية فادحه، إن كثير من المواطنين السعودين يبحثون عن تمويل وبموافقة سريعة وفورية عند الطلب من منصة سلفة الإلكترونية حيث تمول تمويل شخصي وفوري في خلال ربع ساعة أي 15 دقيقة إذا توفرت كل الشروط، إن الموافقة علي القرض لا تحتاج تحويل الراتب الشهري لدي منصة سلفة في المملكة.

يتميز التمويل الشخصي الذي يقدمه منصة سلفة الي فترة سداد سهلة ومريحة حيث إن العميل يقوم بتسديد الأقساط بطريقة الجدولة بعد أن يحصل علي الراتب الشخصي المخصص له، إن من ضمن مزايا منصة سلفة أن بها عدد كبير من العملاء السعودين، فقد يتمكن أي مواطن سعودي الحصول علي التمويل السعودي المقدم من منصة سلفة إلكترونيا عبر الأنترنت .

مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

تمويل شخصي لا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل.

تمويل إسلامي خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تتم الموافقة سريعة وبصورة فورية إذا توافقت الشروط.

توفر المنصة أقساط شهرية سهلة ومرنة للعملاء.

يتميز التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بهامش ربح منافس ومنخفض عن باقي البنوك في المملكة.

شروط الحصول علي الموافقة علي تمويل شخصي من منصة سلفة

يجب أن يكون العميل المقدم علي طلب التمويل سعودي الجنسية

يجب أن يكون سن العميل لا يقل عن 18 عام

ألا تقل خدمة العمل عن ستة أشهر كي يتم الموافقة علي الطلب

يجب ألا يقل الراتب الشهري من عمله علي ثلاثة ألف ريال سعودي

كيفية التقديم علي رابط شخصي من منصة سلفة