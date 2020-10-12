تمويل شخصي بالتقسيط المريح وبدون كفيل للمقيمين بالمملكة السعودية

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بالتقسيط المريح وبدون كفيل للمقيمين بالمملكة؛ فقد يتمكن أي مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية الحصول علي ذلك التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي بكل سهوله بعد توافر الأحكام والشروط المطلوبة، وذلك من خلال موقعنا نقدم لكم تفاصيل الحصول علي القرض، فقد نستدرج معكم زوار موقعنا هذا “موقع ثقفني الإخباري” الشروط المطلوبة من قبل بنك الراجحي للعميل من أجل الحصول علي القرض، كما نوضح لكم أهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

تمويل شخصي بالتقسيط المريح وبدون كفيل للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي سريع ولا يحتاج الي كفيل للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك الراجحي من أشهر وأقوي البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم عروض تمويلية ومنتجات تختلف عن ما يقدمه أي بنك من البنوك السعودية ويستفيد منها العملاء بشكل كبير، وتتناسبي تلك التمويلات مع كافة الفئات العمرية، والذين يبحثون عن حلول للاستثمار بطريقة متوافقة وخاضعة لأحكام وقوانين الشريعة الاسلامية، فقد يتمكن أي شخص مقيم بالسعودية الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالتقسيط المريح بعد توافق الشروط والأحكام المحددة من قبل المصرف.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

ألا يقل الراتب الشهري للعملاء العسكريين والعاملين في القطاع العام عن 300 ريال سعودي، وألا يقل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص عن 400 ريال سعودي. يشترط تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل الي مصرف الراجحي وأيضاً لابد من وجود كفيل لضمان السداد، ولكن الآن قد يتمكن أي مقيم بالمملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل بدون كفيل ولكن يشترط وضع الضمانات الأخري.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للمقيمين

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر. هوية الأحوال المدنية الخاصة بالعميل. إثبات سكن من خلال (فاتورة كهرباء/ فاتورة مياه/ أو خط الهاتف الأرضي). قسيمة راتب أو أخر اقتطاع للعملاء العسكريين. رصيد التزامات العميل، أو أي رسوم تفيد بعدم وجود أقساط مستحقة. عهد بتحويل الراتب الشهري.

يجب علي العميل المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية الاتصال بأقرب فرع من فروع المصرف، كما يجب عليه التوجه الي جهة العمل وإعداد طلب الاعتماد بالتعاون مع موظفي بنك الراجحي، كما أن من حق مصرف الراجحي أن يقوم برفض طلب حصولك علي القرض دون إعلام العميل عن أسباب الرفض.