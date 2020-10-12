( لماذا الخوف )….قبلان القحطاني

نعم لماذا الخوف من التبرع بالكلى .

قبل سنين طويلة كان المجتمع يتخوف من عملية التبرع ولا يوجد عملية تبرع الا ماندر وكان مبرر الخوف لديهم بحجة ان الطب لم يكن متطور في ذلك الزمن .

ولكن الآن الطب متطور جداً في وطننا الغالي وليس هناك اي عذر لمن يريد التبرع .

لقد شاهدنا الكثير من أخواننا يتبرعون بالكلى لينقذوا أباءهم وأمهاتهم واخوانهم وزملائهم .

ومنهم من تبرع بكليته لشخص لايعرفه من دافع ديني وأنساني وقد راينا مثل هذه المواقف كثيراً .

ولكن ينقصنا الكثير لكي تصل فكرة التبرع بالكلى لعامة المجتمع . فلابد من الوقوف وقفة جادة والتعاون فيما بين شباب المجتمع لينقذوا اخوانهم واخواتهم مرضى الكلى الذين مازالوا شباب وصغار في السن ويعانون من هذا المرض ويتألمون من ألم الفشل الكلوي والغسيل . ومنهم من فقد حياته على اجهزة الغسيل وهو في ريعان شبابه وفي مقتبل العمر . وكان بأمكان اخوته او أقربائه أن ينقذوا حياته بالتبرع له بكلية قبل أن يصل إلى ما وصل إليه ولكن لا حياة لمن تنادي .

اخواني وأخواتي أغتنموا ما عند الله من الأجر والثواب العظيم وبادروا بالتبرع لأخوانكم واخواتكم الذين ليس لهم الأ الله ثم أنتم لتنقذوا أرواحهم ليعودوا سالمين معافين وفعالين في هذا الوطن الغالي

فقد قال الله سبحانه وتعالى

( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )

عندما تتبرع لأخوك أو أختك المسلمة بكلية فقد أحييتها بأمر الله ولك أجر احياء الناس جميعاً فماذا تريد بعد هذا الأجر العظيم .

وتقبلوا تحياتي .

قبلان القحطاني