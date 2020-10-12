دوت الخليج – جدة : رحاب الرفاعي ▪️لا تنشر صورك الشخصية حتى لا تُستغل في إنشاء حسابات وهمية.

▪️عدّل على” النبذة التعريفية ” من فترة لأخرى.

▪️اقرأ تعليمات الإبلاغ عن انتحال الشخصية ومايثبت ذلك على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

▪️لا تستجيب للرسائل المباشرة ولا ترسل رقم هاتفك لأي جهة غير معروفة حتى لا يُخترق جهازك.

▪️ابحث عن المُرسل وتأكد من الحساب.

▪️ انتبه :

– من يعرفك وتعرفه لن يطلب منك إرسال رقم هاتفك عبر تطبيق ليُنشِئ (مجموعة).

– المشاهير والمثقفون ينشرون موضوعاتهم ويعلنون عنها على صفحاتهم لتصل لأكبر شريحة من المجتمع .

▪️اذا لاحظت تغيرات غير معهودة على الجهاز، أعد ضبط المصنع فوراً.

▪️حمل تطبيق كلنا أمن للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفادياً لظاهرة انتحال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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