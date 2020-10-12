اللقاء الدوري لملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” في ضيافة الشيخ حسين القرشي بالهدا

دوت الخليج – بندري شبيلي

توجه الدكتور الشريف محمد الراجحي نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، وسفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بالسعودية، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الفخري للاتحاد الوطني لحقوق الانسان العالمية واتحاد الشؤون الإنسانية ريجيد، وسفير الأيتام بجدة، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية الأيدي الحرفية ، و رئيس مجلس الأعضاء الفخريين ل ” الحدث ” ورئيس ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” من مقر اقامته في المانيا

بمباركته للقاء الدوري لأعضاء الملتقىش في ضيافة عضو مجلس الملتقى

سعادة الشيخ حسين القرشي بالهدا

حضر اللقاء نخبة من أعضاء مجلس

الملتقى منهم على سبيل المثال لا الحصر :

– سعادة الشيخ حسين القرشي، رجل اعمال منطقة مكة المكرمة.

– سعادة الاستاذ سعد الشنبري، مدير عام هيئة الاتصالات السعودية بمنطقة مكة المكرمة

– سعادة الشيخ سليمان النملة، رجل اعمال منطقة مكة المكرمة

– سعادة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني، مدير شرطة منطقة جدة س، ومدير امن مكتب الاستقبال والتواصل الالكتروني بمكتب وزير الداخلية في جدة

– سعادة الشيخ محمد الوافي، وكيل محافظة جدة س

-السيد عبدالله الراجحي

مدير صحيفة سبق للمنطقة الغربية

– سعادة الشيخ عبدالمحسن المرزوقي ، رجل اعمال منطقة مكة المكرمة

– سعادة الشيخ فهد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي بمكة س، وعضو المجلس البلدي بمكة حالياً

– سعادة الشيخ مساعد السحيمي ، رجل اعمال منطقة مكة المكرمة

– سعادة العميد مهندس ركن زابن المرزوقي

– سعادة الشريف فيصل العجلان ، رجل اعمال منطقة مكة المكرمة

– سعادة الدكتور عبدالله بن صالح

– سعادة الشيخ خالد السعود، رجل اعمال مكة المكرمة

– الشيخ خليل الغريبي، رجل اعمال بمحافظة الطائف

ونخبة من اعضاء ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي”، وتم الاحتفاء بالجميع من قبل القرشي، كما تمت مناقشة مشاريع تنموية سياحية بمحافظة الطائف فيما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتم الاستمتاع بالمجسات والاناشيد الحجازية، ثم تم تناول العشاء تلفاخر الذي أعد لأعضاء الملتقى.

ومن جهته حرص سعادة الشيخ حسين القرشي بتوجيه رسالة تقدير للدكتور الشريف محمد الراجحي قائد الملتقى على متابعته الدائمة لاعضاء الملتقى وحرصه على لقائاتهم الدورية وتمنى له الشفاء العاجل .

كما ثمن الدكتور الشريف الراجحي رعاية

الشيخ حسين القرشي لاقامة اللقاء الدوري في مزرعته في الهدا، واستقباله لوجهاء واعيان المنطقة احتفاءً بأعضاء الملتقى ،وحرص ايضاً على توجيه الشكر للحضور واحتفائهم بأعضاء ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي” ، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية .