بلادي – الرياض :أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الإثنين)، وجود مستحقات مالية “تعويضات ونزع ملكية” من سنوات سابقة لعدد من المواطنين. ودعت الأمانة المواطنين المتضررين للتواصل معها لاستكمال إجراءات صرف المستحقات. وفيما يلي جميع أسماء المواطنين المتضررين:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. “أمانة المدينة” تدعو عدداً من المواطنين لصرف مستحقات سابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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