تكريم مواطنة اقترحت إنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام

بلادي – الرياض : كرّم أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، اليوم (الإثنين) في مكتبه، مواطنة كانت قد قدّمت مقترحاً خاصاً بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام.
وثمّن أمين المنطقة مقترح المواطنة فلوة بخيت الزهراني بإنشاء الشاطئ المخصص للنساء، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية في تقديم الرؤى والأفكار.
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