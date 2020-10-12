منها خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم.. إطلاق 4 تحسينات جديدة على ضوابط برنامج “دعم التوظيف”

بلادي – الرياض :أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الإثنين)، 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”، على أن يبدأ صرف الدعم للمستحقين من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

وتضمّنت التحسينات: “خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، وشمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج”.

وجاءت التحسينات بعد عقد فروع الصندوق خلال الفترة الماضية لعدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل وعدد من الغرف التجارية، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.

ويدعم برنامج “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف أو 3000 ريال، أيهما أقل.