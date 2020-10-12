هل يمكن للمعتمر الذهاب لمكة المكرمة قبل التاريخ المذكور بالتصريح؟ قائد أمن الطرق يجيب

بلادي – الرياض : كشف قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، العميد عبدالعزيز الحماد، آلية التعامل مع الأشخاص الذين لا يملكون تصريحًا عبر تطبيق “اعتمرنا”.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية من أمام منفذ الشميسي المؤدي إلى المسجد الحرام، أنه يتم فحص التصاريح التي يحصل عليها المعتمرون عبر تطبيق “اعتمرنا”، ومن ثم مطابقة أسمائهم والتوقيتات التي من المفترض أن يدخلوا مكة فيها.
وأبان أنه في حال رصد معتمرين يحملون تصاريح من “اعتمرنا” بتوقيتات مخالفة لتاريخ المرور، يتم توجيههم بالعودة إلى منازلهم والقدوم في اليوم المحدد -وفق التصريح- لأداء العمرة.
يُذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد عودة الأفواج الأولى من المعتمرين بعد انتشار فيروس كورونا، في خطوة مبدئية نحو عودة الأعداد إلى ما قبل الجائحة.
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