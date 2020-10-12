حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّعت “الأرصاد” أن تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في حائل.