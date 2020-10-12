“الجوازات” ترد على استفسار حول آلية الدخول بتأشيرة عمل لأول مرة خلال الظروف الحالية

بلادي – الرياض : أوضحت الجوازات آلية دخول المملكة لأول مرة بتأشيرة عمل بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وردت على استفسار من أحد المتابعين على تويتر، حول آلية الدخول بتأشيرة العمل لأول مرة في الوقت الحالي، بالتأكيد أن التعليمات تشترط لدخول المملكة سريان التأشيرة ووجود وثيقة معتمدة لفحص PCR سلبي مدته 72 ساعة.

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