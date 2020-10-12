بلادي – الرياض : تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين بالعقد السادس من العمر، بعد تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيًا قابلة للتزييف.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على المواطنين، وذلك بعد اتخاذهما وحدة سكنية بحي قرطبة شرق الرياض وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
كما أوضح أنه ضُبط بحوزتهما 1.7 مليون ورقة قابلة للتزييف، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة الرياض تقبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيًا قابلة للتزييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.