شرطة الرياض تقبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيًا قابلة للتزييف

بلادي – الرياض : تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين بالعقد السادس من العمر، بعد تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيًا قابلة للتزييف.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على المواطنين، وذلك بعد اتخاذهما وحدة سكنية بحي قرطبة شرق الرياض وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

كما أوضح أنه ضُبط بحوزتهما 1.7 مليون ورقة قابلة للتزييف، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.