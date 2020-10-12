بكالوريوس الأمن السيبراني في تقنية الأحساء

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الأحساء – جاسم العبود
أعلنت الكلية التقنية بالأحساء على لسان عميدها سعد اليمني، عن افتتاح تخصص الأمن السيبراني ضمن برنامج البكالوريوس في الفترة المسائية، وذلك رغبة في التوسع في فتح تخصصات جديدة في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس تخدم الحاجة لهذه التخصصات في سوق العمل ، ودراسة مدى جاهزية الكلية لفتح هذه التخصصات من إمكانيات بشرية وتجهيزات.
وخلصت الدراسة على جاهزية الكلية لفتح عدد من التخصصات تدريجياً ومنها تخصص الأمن السيبراني ورفع تلك الدراسة للجهات المختصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،وصدرت موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على فتح تخصص الأمن السيبراني في برنامج البكالوريوس بالفترة المسائية اعتباراً من الفصل التدريبي القادم من العام 1442هـ.
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