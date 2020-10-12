شيء من الحياة …. حنان المحمدي

في دروب الحياة نخوض معارك شتى مع أنفسنا حينا ومع الظروف حينا آخر ومع من حولنا أحايين كثيرة قد ننتصر في بعضها وقد نهزم في بعضها وقد نقف على حجر وسط لا مهزومين ولا منتصرين. وقلة من الناس من يستطيع اجتياز مرحلة الهزيمة وينطلق ليفتح أبواباً جديدة ويخوض معارك عديدة بل يستطيع أن يبدأ حياة أخرى بآمال وأحلام مختلفة كلما سقط أخذ بمجامع روحه ونهض من جديد يحدوه الأمل نحو أفق أوسع من أركان الواقع الذي يعيشه فلا شيء يسحق روح الإنسان ويقتلها كالوقوف في رحى الهزيمة والخوض في الماضي وخسائره.

فعندما نقف على أعتاب الماضي تتأرجح أمنياتنا وتتساقط أحلامنا ونستجلب مشاعر الألم والحسرة ثم ننثرها في كل زاوية من زوايا قلوبنا فكل مايحدث الآن نقارنه بما حدث بالأمس لتفيض دموع الحسرة والألم وتمحو ثقتنا بأنفسنا وتحجب قدراتنا وكل ما من شأنه أن ينقذنا ويعبر بنا إلى بر الأمان

تلك الصورة واقع يعيشه كثير من الناس حيث يجدون صعوبة بالغة في إغلاق أبواب الماضي واقصاء ذكرياته بعيداً في أعماق النسيان ثم المضيء قدماً في الحياة

فالبعض لا يستطيع أن يتجاوز احباطات الحياة وانكساراتها فتجده كثير التأفف , تعم الفوضى حياته ينتمي إلى الماضي ولا يتقبل الحاضر وبالتالي يفتقد التخطيط السليم الذي يرتب أولوياته ويساعده على استشراف المستقبل بتفائل يدفعه إلى بناء حياة جديدة تطغى على كل الاخفاقات التي تجبره على النظر إلى الوراء والتحسر على ماكان وكان الحاضر الذي يعيشه مجرد حكاية نسجها الخيال وليست واقعاً يستحق التجربة.