“سكني”: إطلاق مشروع “بارك فيو” بالخبر.. وبدء الحجز إلكترونياً

بلادي – الرياض :أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق مشروع سكني جديد “بارك فيو” في محافظة الخبر، وإتاحة حجزه إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني”، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل التملك بتوفير حلول إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري.

ويعد مشروع “بارك فيو” أحد المشاريع تحت الإنشاء، التي تنفذها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 280 ألف متر مربع، ويضم نحو 484 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، على مساحات تتراوح بين 279- 339 م2، بأسعار تبدأ من 690 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي العزيزية، كما يوفر مساحات خضراء ومرافق حيوية تتجاوز 54% من مساحة المشروع، وتُعد ميّزة تنافسية ضمن تصاميم عصرية، إضافة إلى توفر مواقع لجميع الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية ضمن بيئة مكتملة البنية التحتية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم على استمرار برنامج “سكني” في ضخ العديد من المشاريع وتسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية ضمن المشاريع تحت الإنشاء، لتوفير خيارات متعددة للمواطنين تلبي تطلعاتهم ورغباتهم؛ بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.