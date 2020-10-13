“الشورى” يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور

بلادي – الرياض :وافق مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، إلى نظام المرور، وتعديل المادة الـ15 من نظام الكليات العسكرية.

من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتخصيص مواقع في المدن الصناعية، ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.

كما طالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وكذلك وضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية.

وشملت مطالبات المجلس حث المؤسسة العامة للتقاعد على دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

ودعا هيئة حقوق الإنسان إلى تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.