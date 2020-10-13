“سعود الطبية” تعلن نجاح أول جراحة في “العمليات الهجينة” بقسم العمليات الرقمية

بلادي – الرياض :أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم (الثلاثاء)، نجاح إجراء أول حالة في غرفة العمليات الهجينة في قسم العمليات الرقمية.
وأوضحت المدينة في بيان أن العملية أُجريت لمريضة تعاني من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل.
وأشارت إلى أن الفريق الطبي، الذي ضمّ جراحي الأوعية الدموية وأخصائي الأشعة التداخلية، قام بإجراء العملية من خلال وضع دعامة داخل الشريان الأورطي النازل.
وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح، حيث خرجت المريضة وهي تتمتع بحالة صحية جيدة.
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