“التدريب التقني” توضح آلية اختبارات الفصل الأول للمواد النظرية والعملية

بلادي – الرياض :أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (الثلاثاء)، آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الحالي.

وأكدت التدريب التقني، أن اختبارات المواد العامة للفصل الأول ستكون عن بُعد، على أن تبدأ يوم الأربعاء 27 صفر الجاري.

أما بالنسبة للمقررات العلمية، فأشارت المؤسسة إلى أن اختباراتها ستكون حضورية.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ أعلن في وقت سابق استمرار التعليم عن بُعد للمدة المتبقية من الفصل الدراسي الحالي، في مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم الجامعي، ومعاهد التدريب التقني.