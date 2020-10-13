عطل مفاجئ في “منصة مدرستي” يربك المعلمين والطلاب

بلادي – الرياض :شكا معلمون وطلاب من تعرض “منصة مدرستي” التابعة لوزارة التعليم، لعطل مفاجئ صباح اليوم (الثلاثاء).

وأبلغوا عن عدم تمكنهم من الدخول إلى حساباتهم على المنصة، وتسجيل ومتابعة المقررات والشروحات التعليمية المختلفة، فيما رجّح بعضهم أن العطل بسبب تحديثات جارية في الموقع.

ونشر عددٌ من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر هاشتاج #منصة_مدرستي، صوراً توضح العطل في المنصة، والذي تمثّل في طلب إعادة تسجيل الدخول، إَضافة إلى عدم الوصول إلى واجهة تلقي الدروس.

و”مدرستي” منصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم مطلع العام الدراسي الحالي؛ لتسهيل التعليم الافتراضي في ظل انتشار “كورونا”، وتحاكي المنصة واقع اليوم الدراسي بشكل كامل، سواء على مستوى الأنشطة الطلابية أو الحصص الدراسية أو غيرها من الأساسيات المكونة لليوم الدراسي الحضوري.