بلادي – الرياض :أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، توقيعها عقدًا مع شركة “نيوم”، بقيمة 53 مليون ريال، لتقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني الإداري، الذي ستقوم الشركة بتنفيذه بموجب العقد المعلن في 6 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم (الثلاثاء)، أن العقد يشمل تقديم الخدمات التكميلية بالمجمع السكني، بما في ذلك تقديم خدمات التموين والنظافة والصيانة والغسيل والخدمات المساندة، المتمثلة في الخدمات الطبية والأمنية والترفيهية بالمجمع.
وأشارت الشركة إلى أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات، تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ المجمع السكني، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية، مبيّنةً أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات ابتداءً من الربع الأول 2021 وحتى الربع الرابع 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “البحر الأحمر” توقع عقداً مع “نيوم” لتوفير خدمات المرافق والتشغيل لمجمعها السكني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.