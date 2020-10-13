جامعة طيبة توضح حقيقة تأخر صرف مكافآت الطلاب و”تعثر” المستشفى الجامعي

بلادي – الرياض :علّقت جامعة طيبة على شكاوى بعض طلابها من تأخر صرف مكافآت الامتياز لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك على ما تردد بشأن تعثر مشروعها الخاص بالمستشفى الجامعي الواقع شرق المدينة المنورة.
وأكدت الجامعة، وفقًا لـ”الوطن”، أنها استكملت إجراءات صرف المكافآت فور وصول قرار مباشرة الطلبة لمرحلة الامتياز، مضيفةً أنها انتهت من صرف المكافآت وإيداعها في حسابات الطلاب والطالبات.
وردت الجامعة على ما ذكر بشأن تعثر تنفيذ المستشفى الجامعي، مؤكدة أنها تعمل وفقًا لإجراءات محددة لتنفيذ مشاريعها العمرانية، كما تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه هذه المشاريع، بجانب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصىة.
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