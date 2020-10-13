“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

بلادي – الرياض :أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، تسبب تدنيًا في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وأمطاراً رعدية في أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، عسير، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ11 ظهر اليوم ويستمر حتى الـ8 مساءً في عسير وجازان، بينما يبدأ في مكة المكرمة والباحة الواحدة ظهراً ويستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

كما نبهت الأرصاد لرياح نشطة وسحب رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على منطقة تبوك، مبينة أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الـ11 مساءً.

في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية، تشمل الأحساء، وبقيق، وحفر الباطن، وقرية العليا، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.