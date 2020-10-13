“إنفوجرافيك” .. تعرف على حالات الإصابة والتعافي والوفيات بكورونا في المملكة اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 340089 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5087 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 326339 حالة، لافتة إلى أن هناك 8663 حالة نشطة حالياً، من بينها 839 حالة حرجة.