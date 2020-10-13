التحالف يدمر صاروخا حوثيا قبيل إطلاقه باتجاه السعودية (فيديو)

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي، كانت ميليشيات الحوثي تجهزه للإطلاق باتجاه السعودية. ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر
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تاريخ النشر:الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 13:25 GMT
تاريخ التحديث:الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 13:55 GMT
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي، كانت ميليشيات الحوثي تجهزه للإطلاق باتجاه السعودية.
ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير الصاروخ.
وأكد التحالف على ”الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن“.
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