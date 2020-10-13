مسك الختام

دوت الخليج – بقلم : بلال النجار
سينتهي الوباء على كل حال …
فكل بداية لها نهاية وليس على الله شيء محال …
والمراكب سترسو على شاطئ بحر فيه شفاء قرب التلال …
ومن خلفه طلائع الرحمة عند سفوح الجبال …
وسيسدل الستار على السجال …
ولكن ! لن يعود على طبيعته الحال …
حتى تشد القلوب الى الله الرحال …
وحتى تتصافح وتتصالح على الخير الاجيال …
وحتى نصون الأمانة و لو بلغ مقدارها حبات الرمال …
وحتى ينتهي تبرج النساء من أجل الفتنة واظهار الجمال …
وحتى تشتد صلابة أشباه الرجال …
وحتى تعود الاخلاق في زمن ظهر فيه بعض انحدار وانحلال …
وحتى تتحرر الأوطان من غاصبيها وينتهي الاحتلال …
وحتى يسود العدل بين الناس في التجارة والوظائف والاعمال …
وحتى ينتهي الربا والسحت والرشوة في المال …
وماذا بعد ذلك في استجابة الدعاء ونحن في أمس الحاجة الى الله على عجال !؟ …
وماذا بعد اذا عاد الناس الى رشدهم طاعة وامتثال …
كي تفتح ابواب السماء من خيراتها وبركاتها المحجوبة بعد انقطاع وزوال …
لينهض القلب والعقل والجسد طاقة واختزال …
ليعيش الناس امنا ورضا حتى لو على فتات بين حبات الرمال …
ليستقيم مرة اخرى ميزان العدل بينهم بعد انقسام واختلال …
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