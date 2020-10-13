مسك الختام

دوت الخليج – بقلم : بلال النجار

سينتهي الوباء على كل حال …

فكل بداية لها نهاية وليس على الله شيء محال …

والمراكب سترسو على شاطئ بحر فيه شفاء قرب التلال …

ومن خلفه طلائع الرحمة عند سفوح الجبال …

وسيسدل الستار على السجال …

ولكن ! لن يعود على طبيعته الحال …

حتى تشد القلوب الى الله الرحال …

وحتى تتصافح وتتصالح على الخير الاجيال …

وحتى نصون الأمانة و لو بلغ مقدارها حبات الرمال …

وحتى ينتهي تبرج النساء من أجل الفتنة واظهار الجمال …

وحتى تشتد صلابة أشباه الرجال …

وحتى تعود الاخلاق في زمن ظهر فيه بعض انحدار وانحلال …

وحتى تتحرر الأوطان من غاصبيها وينتهي الاحتلال …

وحتى يسود العدل بين الناس في التجارة والوظائف والاعمال …

وحتى ينتهي الربا والسحت والرشوة في المال …

وماذا بعد ذلك في استجابة الدعاء ونحن في أمس الحاجة الى الله على عجال !؟ …

وماذا بعد اذا عاد الناس الى رشدهم طاعة وامتثال …

كي تفتح ابواب السماء من خيراتها وبركاتها المحجوبة بعد انقطاع وزوال …

لينهض القلب والعقل والجسد طاقة واختزال …

ليعيش الناس امنا ورضا حتى لو على فتات بين حبات الرمال …

ليستقيم مرة اخرى ميزان العدل بينهم بعد انقسام واختلال …