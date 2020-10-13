” بالأسماء.. مدير تعليم القطيف يُكرّم متميزي «التعليم عن بُعد» في مدارس القطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

كرّم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الله بن علي القرني اليوم الثلاثاء 26 صفر 1442هـ، بمقر مكتبه عددًا من المعلمين وقادة مدارس حصلوا على أفضل مبادرة في عملية التعليم عن بُعد خلال الفترة الماضية وفعّلوا أساليب وإستراتيجيات جديدة لتحفيز وتشويق الطلاب أثناء عملية التدريس، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية عبد العزيز بن محمد الغامدي ورئيس شعبة العلوم عبد الله بن محمد البيشي ومشرف مادة الكيمياء معتصم بن مسعود العبد الله.

وقال القرني: “إن هناك طاقات متميزة من المعلمين كان لها دور كبير وبارز في ظل ظروف جائحة فايروس كورونا؛ فهم أنموذج يحتذى بهم ولاسيما ونحن نحتفي باليوم العالمي للمعلم في 5 أكتوبر من كل عام”، مثمنًا جهودهم الكبيرة وهمتهم العالية في تعليم هذا الجيل لإنارة طريقهم بالعلم والمعرفة، ومشيدًا في الوقت نفسه بدور قادة المدارس في عمليات التعلّم والتعليم عن بُعد للعام الدراسي 1442هـ.

بدوره، أكد المساعد للشؤون التعليمية “الغامدي“ أن هذا التكريم يُعدّ حافزًا إيجابيًا لجميع المعلمين ليتفاعلوا أكثر في هذه العملية التعليمية خصوصًا في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح كثيرة في المدارس إلا أنه جرى اختيار أفضل مبادرة للتعلم عن بعد وتطبيقهم لإستراتيجيات مثرية لطلابهم كان لها الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المنشودة.

وعبّر رئيس شعبة مادة العلوم “البيشي“ عن شكره وتقديره لمدير مكتب تعليم القطيف ومساعديه لدعمهم المستمر للمعلم لتحقيق آماله وتطلعاته، وبث روح الحماس فيما بين المعلمين.

وشمل التكريم كلًا من المعلمين حسين بن علي الكسار، ونذير حبلان الصفار، ونضال بن حسين آل مسيري، ومحمد بن أحمد التاروتي، ومهدي بن عيسى الخاطر، والقادة حسين بن علي العوامي، وعبد الله بن محمد علي السنان.