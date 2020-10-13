جواثا السياحية تعاود نشاطها بإضافات متنوعة

الأحساء – جاسم العبود

وسط حضور جميل من الزوار وأجواء ربيعية حساوية، افتتحت مدينة جواثا السياحية أبوابها مجدداً اليوم الثلاثاء 26 من صفر، لتستقبل زوارها بإضافات جديدة متنوعة على المشروع، مع الاحترازات الوقائية الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة وعشرون يوم.

وحرصا من إدارة مدينة جواثا على تقديم الأفضل، فقد استقلت فترة الإغلاق في صيانة مرافقها، وعمل إضافات ولمسات جديدة متنوعة على المشروع.

وفي تصريح لصحيفة “دوت الخليج” شكر مدير مشروع مدينة جواثا السياحية المهندس “سعيد الجبران” جهود الجهات الرسمية المبذولة في إعادة افتتاح مدينة جواثا السياحية، كما رحب “الجبران” بجميع الزوار وضيوف مدينة جواثا السياحية.

الجدير بالذكر أن مدينة جواثا السياحية توقفت عن مزاولة نشاطها لاستكمال إجراءات إصدار الرخص المطلوبة لمزاولة النشاط.