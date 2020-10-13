الإطاحة بتشكيل عصابي شرع في تحويل 3.2 مليون ريال مجهولة المصدر للخارج بتستر مواطن

بلادي – الرياض :تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص خلال شروعهم في تحويل مبلغ 3.2 مليون ريال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على التشكيل العصابي المكوّن من مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية.

وثبت تورّط التشكيل العصابي، الذي تتراوح أعمار عناصره ما بين العقدين الثالث والخامس، بتحويل الأموال بطرق غير نظامية، وذلك بتسهيلات وتستر مواطن أربعيني يعمل بالقطاع الخاص مقابل تقاضيه مبالغ مالية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.