حالة الطقس المتوقعة غداً: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة يوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّعت أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف”، كما لا يُستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
ويستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.
وقد تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 43 درجة مئوية في جدة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.
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