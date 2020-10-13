“الخطوط السعودية” تعلن جدول رحلاتها الدولية خلال الشهر الجاري

بلادي – الرياض :أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك لفئات المسافرين المصرّح لهم .

وأوضحت أن الرحلات الدولية المتاحة موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط، هما عمان

ودبي.

وأكدت أن هناك 20 وجهة دولية تعمل حالياً، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداء من 15 سبتمبر للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وطالبت الخطوط جميع المسافرين باتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مشيرة الى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم “1”.