الرئيس التنفيذي لأرامكو: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

بلادي – الرياض :قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، اليوم (الثلاثاء)، إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام، الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا.

وأضاف أن الطلب النفطي في الصين يكاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، وأن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال جزء من خطط أرامكو للمدى المتوسط إلى الطويل.

وتوقعت الشركة الخميس الماضي استمرار الطلب على النفط في الأجل البعيد، بسبب الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي.