“الصحة”: ارتفاع عدد مصابي كورونا المعلن اليوم عن اليومين الماضيين

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 474 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن ذلك العدد يوضح زيادة في عدد الإصابات اليومية مقارنة بما قبله.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة وصل إلى 340089 حالة، من بينها 8663 حالة نشطة، وسُجلت اليوم 500 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 326339 حالة.

يُذكر أن عدد المصابين المعلن أمس الاثنين كان 348 حالة، وأول من أمس الأحد كان 323 حالة.